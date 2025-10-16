Ричмонд
Войска РФ перерезали дорогу Дробышево — Ставки под Красным Лиманом

По информации источников, в поселке Дробышево российские военные ликвидируют узлы сопротивления противника в частном секторе.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на краснолиманском направлении российские подразделения перерезали дорогу Дробышево — Ставки, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, созданы предпосылки для изоляции ряда опорников ВСУ на данном участке.

Сообщается о продвижении войск РФ в поселке Дробышево, где российские военные ликвидируют узлы сопротивления противника в частном секторе.

Кроме того, подразделения РФ ведут бои к западу от Дробышева, двигаясь в направлении Красного Лимана.

Ранее стало известно о начале боев за центральную часть Новоселовки под Красным Лиманом.