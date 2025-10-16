Войска РФ перерезали дорогу Дробышево — Ставки под Красным Лиманом

Продвигающиеся на краснолиманском направлении российские подразделения перерезали дорогу Дробышево — Ставки, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, созданы предпосылки для изоляции ряда опорников ВСУ на данном участке.
Сообщается о продвижении войск РФ в поселке Дробышево, где российские военные ликвидируют узлы сопротивления противника в частном секторе.
Кроме того, подразделения РФ ведут бои к западу от Дробышева, двигаясь в направлении Красного Лимана.
Ранее стало известно о начале боев за центральную часть Новоселовки под Красным Лиманом.