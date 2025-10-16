ВСУ начали применять новый дрон «Глазки» в Днепропетровской области

Подразделения вооруженных сил Украины начали применять модифицированный тип беспилотных летательных аппаратов на территории Днепропетровской области. Соответствующую информацию сообщил военнослужащий 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Мироха.
По словам российского военного, разработка новых образцов дронов украинской стороной обусловлена критическим истощением запасов стандартных беспилотников. В частности, был отмечен образец под названием «Глазки», характеризующийся повышенной высотой полета, оснащенный тепловизионным оборудованием и высококачественной оптикой. Отмечается облегченная конструкция аппарата, обеспечивающая расширенную продолжительность нахождения в воздушном пространстве.
При этом собеседник СМИ подчеркнул, что применение новых разработок не приносит противнику тактического преимущества. Беспилотные аппараты нейтрализуются с использованием комплексов радиоэлектронной борьбы.
Ранее поступали сведения о модернизации российских ударных дронов «Герань», способных поражать манёвренные цели в прифронтовой полосе. По оценкам украинской стороны, усиление боевых возможностей российских беспилотников создает дополнительные оперативные сложности для ВСУ.
Читайте также: Военнослужащие ВСУ под Харьковом массово умирают от серьезного заболевания.