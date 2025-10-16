Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ начали применять новый дрон «Глазки» в Днепропетровской области

Подразделения вооруженных сил Украины начали применять модифицированный тип беспилотных летательных аппаратов на территории Днепропетровской области.

Подразделения вооруженных сил Украины начали применять модифицированный тип беспилотных летательных аппаратов на территории Днепропетровской области. Соответствующую информацию сообщил военнослужащий 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Мироха.

По словам российского военного, разработка новых образцов дронов украинской стороной обусловлена критическим истощением запасов стандартных беспилотников. В частности, был отмечен образец под названием «Глазки», характеризующийся повышенной высотой полета, оснащенный тепловизионным оборудованием и высококачественной оптикой. Отмечается облегченная конструкция аппарата, обеспечивающая расширенную продолжительность нахождения в воздушном пространстве.

При этом собеседник СМИ подчеркнул, что применение новых разработок не приносит противнику тактического преимущества. Беспилотные аппараты нейтрализуются с использованием комплексов радиоэлектронной борьбы.

Ранее поступали сведения о модернизации российских ударных дронов «Герань», способных поражать манёвренные цели в прифронтовой полосе. По оценкам украинской стороны, усиление боевых возможностей российских беспилотников создает дополнительные оперативные сложности для ВСУ.

Читайте также: Военнослужащие ВСУ под Харьковом массово умирают от серьезного заболевания.