ВСУ начали применять новый дрон «Глазки» в Днепропетровской области

По словам российского военного, разработка новых образцов дронов украинской стороной обусловлена критическим истощением запасов стандартных беспилотников. В частности, был отмечен образец под названием «Глазки», характеризующийся повышенной высотой полета, оснащенный тепловизионным оборудованием и высококачественной оптикой. Отмечается облегченная конструкция аппарата, обеспечивающая расширенную продолжительность нахождения в воздушном пространстве.