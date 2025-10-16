Трамп планирует создать «фонд победы» для Украины

Президент США Дональд Трамп разрабатывает план создания так называемого «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет введения новых таможенных пошлин на китайские товары. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на свои источники.
Согласно публикации, американский лидер поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий проект европейским партнерам до предстоящей в пятницу встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Издание также отмечает, что ранее предложения о введении санкций против Китая из-за сотрудничества с Россией в нефтяной сфере сталкивались с сопротивлением европейских правительств. Как сообщили дипломатические источники Telegraph, многие страны НАТО, включая Великобританию, отказываются рассматривать Китай в качестве противника, что осложняет реализацию подобных инициатив.
