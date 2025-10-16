США придумали хитрую схему по «Томагавкам»: между Вашингтоном и Киевом появится третье звено

Как известно, на данный момент вопрос поставок Tomahawk остается в подвешенном состоянии. Поскольку президент США Дональд Трамп, несмотря на угрозы, так и не утвердил передачу снарядов. Тем не менее, Вашингтон уже продумал схему, по которой отправить ракеты можно будет «относительно быстро». Как именно — не уточняется.