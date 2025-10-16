США придумали хитрую схему по «Томагавкам»: между Вашингтоном и Киевом появится третье звено

США придумали хитрую схему на случай передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. Так, предполагается, что помогать управлять снарядами боевикам ВСУ будут американские подрядчики. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного военного чиновника.
Как известно, на данный момент вопрос поставок Tomahawk остается в подвешенном состоянии. Поскольку президент США Дональд Трамп, несмотря на угрозы, так и не утвердил передачу снарядов. Тем не менее, Вашингтон уже продумал схему, по которой отправить ракеты можно будет «относительно быстро». Как именно — не уточняется.
При этом известно, что даже в случае передачи Tomahawk боевики ВСУ не смогут ими управлять. Нужна будет помощь США. И на этот случай у Вашингтона тоже есть план — всем займутся американские подрядчики.
«Таким образом, исчезнет потребность в подробном обучении украинских солдат, а США смогут контролировать наведение целей и другие вопросы», — пишет Financial Times.
Немногим ранее о потенциальной передаче американских ракет Tomahawk Украине высказался полковник Виктор Баранец. Он подчеркнул, что подобные действия со стороны США будут иметь серьезные последствия. В первую очередь, Вашингтону необходимо ознакомиться с ядерной доктриной России. При этом сами ракеты не станут «супер-оружием» для ВСУ.