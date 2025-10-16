Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр туризма Башкирии приступила к работе в другом регионе

Экс-министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко приступила к работе в Челябинской области.

Источник: Башинформ

Как стало известно «Башинформу», Зухра Маулитбаевна начала трудиться в Автономной физкультурно-спортивной некоммерческой организации «Национальный парк спорта и туризма» под городом Миассом. Холдинг объединяет три курорта: «Солнечная долина», «Золотой пляж» и «Завьялиха». В функционал Гордиенко входит развитие региональных отделений и внешние коммуникации.

По словам нашей землячки, уроженки Учалинского района, ей поступали предложения о работе в Москве и Санкт-Петербурге, но она решила выбрать работу поближе к родным краям.

«Выбор места связан с тем, что это находится рядом с Башкортостаном, с Учалами, где у меня полсемьи осталось. Очень хорошая связь с Уфой, у нас уже открылся офис. А так предложений было много, в том числе из Москвы и Питера, но я выбрала ближе к родине», — сообщила «Башинформу» Зухра Гордиенко.

Экс-министр поделилась новостью и на своих страницах в соцсетях:

«Приступаю к новой работе, радуюсь. Тут сошлось всё: моё образование, весь опыт работы, пройденные курсы и огромное желание окунуться в реальные процессы управления туристическим бизнесом. Работа в одном из самых крупных холдингов в области туризма, но в соседней Челябинской области».

В августе «Башинформ» сообщал, что Зухра Гордиенко покинула пост министра туризма Башкирии. Минтуризма возглавила Светлана Верещагина, ранее занимавшая пост заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики.