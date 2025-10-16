Ричмонд
Войска РФ начали наступление на Гнатовку под Красноармейском

По информации источников, нанесена серия ударов по резервам противника в селе Рог.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения начали наступление на село Гнатовка под Красноармейском, сообщил в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Наступление ВС РФ прямо сейчас идет на Гнатовку», — говорится в публикации.

Также сообщается о серии ударов, нанесенной ранним утром в четверг по резервам ВСУ в селе Рог под Красноармейском.

По данным источников канала, в окрестностях города взято в плен множество военнослужащих противника.

Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении села Новопавловка на красноармейском направлении. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».