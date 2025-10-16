Войска РФ начали наступление на Гнатовку под Красноармейском

Российские подразделения начали наступление на село Гнатовка под Красноармейском, сообщил в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Наступление ВС РФ прямо сейчас идет на Гнатовку», — говорится в публикации.
Также сообщается о серии ударов, нанесенной ранним утром в четверг по резервам ВСУ в селе Рог под Красноармейском.
По данным источников канала, в окрестностях города взято в плен множество военнослужащих противника.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении села Новопавловка на красноармейском направлении. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».