Что обсудили глава МИД Узбекистана и Король Иордании

В Риме мы встретились с Королем Иордании Абдаллой II бин Аль-Хусейном и передали ему приветствия Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Наша встреча подтвердила прочную дружбу и взаимное уважение, которые объединяют Узбекистан и Иорданию. Обе страны глубоко привержены укреплению сотрудничества в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.