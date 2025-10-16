Ричмонд
Что обсудили глава МИД Узбекистана и Король Иордании

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в ходе визита в Италию встретился с Королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Baxtiyor Saidov/Telegram

В Риме мы встретились с Королем Иордании Абдаллой II бин Аль-Хусейном и передали ему приветствия Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Наша встреча подтвердила прочную дружбу и взаимное уважение, которые объединяют Узбекистан и Иорданию. Обе страны глубоко привержены укреплению сотрудничества в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

говорится в сообщении

Саидов также отметил, что, руководствуясь общими ценностями и духом партнерства, министерства иностранных дел продолжат работу, «открывая новые возможности для сотрудничества в интересах процветания и благополучия наших народов».