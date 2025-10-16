Ричмонд
В МИД Индии заявили о расширении закупок нефти в США

Индия является крупным импортером нефти и газа, заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал.

Источник: Аргументы и факты

Индийские власти в сфере импорта энергоресурсов действуют в интересах своих граждан, заявил Рандхир Джайсвал, представитель Министерства иностранных дел Индии, комментируя заявление президента США Дональда Трампа.

«Индия является крупным импортером нефти и газа. В условиях нестабильности на энергетическом рынке мы всегда ставим на первое место защиту интересов своих граждан. Наша политика в области импорта полностью соответствует этой цели», — отметил Джайсвал.

Стратегия страны направлена на обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок. Это включает в себя расширение спектра источников энергии и диверсификацию для адаптации к рыночным условиям, добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Индия может отказаться от импорта российской нефти ради торговой сделки с США. Американский лидер также пригрозил Нью-Дели повысить пошлины за перепродажу нефти из РФ.

