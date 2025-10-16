Бортников: Киев и Лондон готовят диверсии против «Турецкого потока»

В ФСБ заявили, что у России есть сведения о планах диверсий против газопровода «Турецкий поток». Об этом в четверг, 16 октября, рассказал директор службы Александр Бортников.
Он отметил, что, по данным российских спецслужб, к подготовке причастны британские специалисты, которые действуют совместно с украинскими структурами. По его словам, речь идет о попытках повредить инфраструктуру газопровода.
Бортников также сообщил, что инструкторы британской армии SAS и разведки МИ-6 разрабатывали планы ударов беспилотниками по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США, передает РИА Новости.
При этом первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко сообщил, что Украина закупает российский газ, поступающий в Европу по газопроводу «Турецкий поток». После того как Киев отказался продлевать соглашение о транзите газа через украинскую территорию, «Турецкий поток» стал единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в Европу.