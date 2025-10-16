Трамп сказал о Нобелевской премии мира после комментария Лукашенко

Президент США Дональд Трамп высказался о Нобелевской премии мира, пишет ТАСС. Это произошло после комментария президента Беларуси Александра Лукашенко.
Так, американский лидер в шутку сказал, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в 2026 году. Трамп заявил, что за последние восемь месяцев он остановил восемь войн, но не получил Нобелевскую премию мира.
— Я не думаю, что какой-либо (американский. — Ред.) президент остановил хотя бы одну войну. Я остановил восемь войн за восемь месяцев. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет, — подчеркнул он.
Но в шутку глава США добавил, что «на следующий год будет лучше».
Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Дональд Трамп может обидеться, не получив Нобелевскую премию мира. Белорусский лидер сказал, что были все причины, чтобы лауреатом Нобелевской премии мира стал президент США. Он подчеркнул, что Трамп при этом немало сделал для мира. И сказал, что Нобелевский комитет своим решением оказал «очень плохую услугу» мирному процессу в разных точках мира.
А еще Лукашенко сказал, на что должен обратить особое внимание госсекретарь Совбеза.