Трамп сказал о Нобелевской премии мира после комментария Лукашенко

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Дональд Трамп может обидеться, не получив Нобелевскую премию мира. Белорусский лидер сказал, что были все причины, чтобы лауреатом Нобелевской премии мира стал президент США. Он подчеркнул, что Трамп при этом немало сделал для мира. И сказал, что Нобелевский комитет своим решением оказал «очень плохую услугу» мирному процессу в разных точках мира.