Евросоюз снова переругался из-за санкций против России: что произошло и почему

Послы стран-членов Европейского союза во время встречи снова не смогли согласовать новые санкции против России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах ЕС.
Как известно, очередная встреча послов стран Европейского союза состоялась в среду, 15 октября. И основной темой для обсуждения стали очередные санкции, которые ЕС мог бы ввести против России. Правда, быстро появилась загвоздка — прийти к общему знаменателю дипломаты не смогли. В итоге, решения выработано не было. Теперь послы намерены повторно обсудить данный вопрос в пятницу, 17 октября.
Напомним, о санкциях против России неоднократно высказывался глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркивал, что страна давно адаптировалась к всевозможным рестрикциям. Поэтому даже готова к новым вызовам по данному направлению. При этом санкции продолжают вредить, в первую очередь, тем, кто их вводит.