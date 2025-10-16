Евросоюз снова переругался из-за санкций против России: что произошло и почему

Напомним, о санкциях против России неоднократно высказывался глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркивал, что страна давно адаптировалась к всевозможным рестрикциям. Поэтому даже готова к новым вызовам по данному направлению. При этом санкции продолжают вредить, в первую очередь, тем, кто их вводит.