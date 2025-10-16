МИД Индии ответил на слова Трампа об отказе от российской нефти

В августе США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российского сырья. Дональд Трамп говорил, что Китай и Индия спонсируют конфликт на Украине из-за экономического сотрудничества с Россией. Он уверен, что такое положение дел ослабляет усилия по урегулированию военного конфликта.