МИД Индии ответил на слова Трампа об отказе от российской нефти

Индия в сфере импорта энергоносителей ориентируется на защиту интересов потребителей, заявил представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о готовности Индии прекратить покупать российскую нефть.

Источник: РИА "Новости"

В МИДе напомнили, что Индия остается крупным импортером нефти и газа «в условиях нестабильной энергетической ситуации». Представитель министерства назвал целями энергетической политики страны обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок. «Это включает в себя расширение наших источников энергии и диверсификацию, соответствующую рыночным условиям», — уточнил Джайсвал (цитата по ТАСС).

В августе США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российского сырья. Дональд Трамп говорил, что Китай и Индия спонсируют конфликт на Украине из-за экономического сотрудничества с Россией. Он уверен, что такое положение дел ослабляет усилия по урегулированию военного конфликта.

