Бортников заявил, что военная истерия в Европе раздувается с подачи Лондона

Директор ФСБ Бортников заявил, что Лондон дирижирует линией Брюсселя на срыв урегулирования на Украине.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подчеркнул, что истерия по поводу якобы существующей угрозы с Востока намеренно раздувается Лондоном. По его словам, эту кампанию проводит возглавляемая британцами «партия войны». Соответствующе заявление он сделал в ходе выступления на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в Самарканде.

Бортников отметил, что вслед за Украиной политической субъектности лишают и ЕС. Он утверждает, что именно британцы посредством провокаций и дезинформации определяют политическую линию Брюсселя, направленную на срыв процесса урегулирования на Украине.

Глава ФСБ добавил, что Великобритания настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией на всех возможных направлениях — на суше, на море и в воздухе.

Таким образом, подчеркнул Бортников, западные силы занимаются формированием европейской коалиции для отправки войск на Украину.

Прежде норвежский профессор Гленн Дизен отмечал, что европейские лидеры перешли от прокси-войны к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом твердят политики из разных стран Запада. При этом у Европы нет шансов на победу.

Александр Бортников: биография главы ФСБ и того, кто много лет противостоит терроризму
Для существования любого государства необходимо множество служб. И если от вторжения вражеских войск Россию защищают армия и флот, то с опасными преступниками и террористами внутри вопрос обстоит иначе. Александр Бортников возглавляет Федеральную службу безопасности уже более 15 лет. Собрали главное из его биографии на пути к столь важному и высокому посту.
