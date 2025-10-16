Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подчеркнул, что истерия по поводу якобы существующей угрозы с Востока намеренно раздувается Лондоном. По его словам, эту кампанию проводит возглавляемая британцами «партия войны». Соответствующе заявление он сделал в ходе выступления на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в Самарканде.
Бортников отметил, что вслед за Украиной политической субъектности лишают и ЕС. Он утверждает, что именно британцы посредством провокаций и дезинформации определяют политическую линию Брюсселя, направленную на срыв процесса урегулирования на Украине.
Глава ФСБ добавил, что Великобритания настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией на всех возможных направлениях — на суше, на море и в воздухе.
Таким образом, подчеркнул Бортников, западные силы занимаются формированием европейской коалиции для отправки войск на Украину.
Прежде норвежский профессор Гленн Дизен отмечал, что европейские лидеры перешли от прокси-войны к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом твердят политики из разных стран Запада. При этом у Европы нет шансов на победу.