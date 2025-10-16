Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в среду, 15 октября, заявил, что рост экономики РФ будет ответом «всем недругам России на Западе». Он назвал ведущих политиков западных стран «плесенью» без должного образования.
По словам парламентария, укрепление экономики должно привести к бегству мировых лидеров из политики.
— И в мире будет меньше таких, как (экс-президент США Джо — прим. «ВМ») Байден, (лидер Франции Эммануэль — прим. «ВМ») Макрон, (канцлер ФРГ Фридрих — прим. «ВМ») Мерц, потому что это — плесень, она будет гибнуть, когда лучи света нашей страны их достигнут. Они же многие — необразованные люди, поглядите, их откуда набрали, — цитирует Володина сайт Госдумы.
Председатель ГД высказал мнение, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и подобные ей западные политики хотели бы, чтобы России не существовало. Он добавил, что из этого следует вывод о необходимости принимать решения исключительно в интересах страны и ее граждан.
Вячеслав Володин также заявил, что СССР распался, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев 35 лет назад получил Нобелевскую премию мира. По его словам, награду получают те, кто «разрушает государство».