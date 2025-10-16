Различные диверсии и теракты на территории России осуществляются под патронажем спецслужб Великобритании. Об этом заявил глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.
На тему действий Лондона глава силового ведомства высказался в четверг, 16 октября. Тогда он подчеркнул, что британская сторона всячески способствует антироссийской политике других стран. В частности, именно с подачи Соединенного Королевства в Европе раздувается военная истерия.
Однако подобным Великобритания не ограничивается. Ее спецслужбы, добавил Бортников, также способствуют организации терактов и диверсий на территории России.
«По имеющимся у нас достоверным данным, именно под патронажем спецслужб Британии осуществляются акции терроризма и диверсии на территории Российской Федерации», — сказал Бортников.
Тогда же глава ФСБ добавил, что именно Британия способствовала срыву мирного процесса по Украине. Причем с 2022 года.