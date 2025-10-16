Ричмонд
В Полтавской области в результате взрывов повреждено газохранилище

На объектах газовой инфраструктуры зафиксированы пожары.

Источник: Аргументы и факты

В Полтавской области в результате взрывов повреждены объекты газовой инфраструктуры, в том числе газохранилище, сообщил в четверг Telegram-канал «Военное дело».

По информации источников канала, спутник NASA зафиксировал пожары на объектах газопереработки в регионе.

«По данным спутников NASA, горят объекты переработки газа в Полтавской области, включая Яблуновское отделение и газовый промысел “Яровка”», — говорится в публикации.

В украинской компании ДТЭК признали повреждение объектов газовой инфраструктуры на территории Полтавской области и заявили об остановке их работы.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о поражении объектов энергетики, обеспечивавших работу предприятий украинского ВПК.