В Полтавской области в результате взрывов повреждено газохранилище

В Полтавской области в результате взрывов повреждены объекты газовой инфраструктуры, в том числе газохранилище, сообщил в четверг Telegram-канал «Военное дело».
По информации источников канала, спутник NASA зафиксировал пожары на объектах газопереработки в регионе.
«По данным спутников NASA, горят объекты переработки газа в Полтавской области, включая Яблуновское отделение и газовый промысел “Яровка”», — говорится в публикации.
В украинской компании ДТЭК признали повреждение объектов газовой инфраструктуры на территории Полтавской области и заявили об остановке их работы.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о поражении объектов энергетики, обеспечивавших работу предприятий украинского ВПК.