FT: США будут помогать ВСУ управлять ракетами Tomahawk

США будут помогать украинским военнослужащим управлять крылатыми ракетами Tomahawk, если их поставки будут одобрены. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на чиновника.

Источник: U.S. Army

Американская сторона будет помогать использовать снаряды и контролировать наведение целей. «Таким образом, исчезнет потребность в подробном обучении украинских солдат», — сказал собеседник издания. По его словам, в случае одобрения поставок ракеты можно будет передать Украине «относительно быстро». По оценкам источника FT в НАТО, даже в случае одобрения поставок ракеты не смогут изменить ход военных действий.

Президент США Дональд Трамп говорил, что поставки Tomahawk станут одной из тем его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. По информации The New York Times, Пентагон уже разработал план передачи Украине Tomahawk, однако у Украины нет необходимых для запуска этих ракет морских или наземных пусковых установок.

