FT: США будут помогать ВСУ управлять ракетами Tomahawk

Президент США Дональд Трамп говорил, что поставки Tomahawk станут одной из тем его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. По информации The New York Times, Пентагон уже разработал план передачи Украине Tomahawk, однако у Украины нет необходимых для запуска этих ракет морских или наземных пусковых установок.