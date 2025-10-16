В Москве неоднократно заявляли, что поставки западного вооружения Киеву не только препятствуют урегулированию, но и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной военной целью. В Кремле также подчёркивали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.