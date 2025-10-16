Владимир Путин отметил волгоградцев госнаградами

Так, за многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден коллектив Волгоградского медицинского университета. Награда присуждена за заслуги в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров и научно-педагогической деятельности.
Также за активную законотворческую работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена депутат, руководитель комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьёва.
Отмечен вклад в развитие отечественной культуры и искусства уроженки Волгограда, певицы и композитора Ирины Дубцовой. Нашей землячке присуждена медаль «За труды в культуре и искусстве».