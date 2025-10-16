Ричмонд
ФСБ сообщила о готовящихся диверсиях на «Турецком потоке»: кто их планирует

ФСБ сообщила о подготовке Британией и Украиной диверсий на «Турецком потоке».

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности (ФСБ) имеет данные о подготовке спецслужбами Великобритании совместно с Украиной диверсий на газопроводе «Турецкий поток». Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

«Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода Турецкий поток», — сказал глава ФСБ.

Кроме того, инструкторы спецподразделений британской армии SAS и разведки МИ-6 подготовили серию ударов дронами по Каспийскому трубопроводному консорциуму, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев заявил, что Лондон имеет подразделения для диверсий в мировых водах. По его словам, британские подразделения способны минировать любые суда в международных водах.

