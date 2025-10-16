Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп высказался об отказе ему в Нобелевской премии

Президент США заявил, что остановил 8 войн.

Президент США Дональд Трамп провел частный ужин для компаний, поддерживающих реконструкцию бального зала в Белом доме, где высказался о том, что ему не дали Нобелевскую премию мира, пишет Irish Star.

«Я остановил 8 войн за 8 месяцев. Я спас сотни миллионов жизней. Получил ли я Нобелевскую премию мира? Нет», — заявил он.

Ранее он говорил, что остановил 7 войн.

Уточняется, что среди приглашенных на вечер были представители Microsoft, Lockheed Martin, Meta, Alphabet, Amazon, Palantir и других компаний. Они финансово поддерживают масштабную реконструкцию бального зала в Белом доме. Предварительно, на нее будет потрачено более 200 млн долларов.

Реконструкция бального зала стала первым структурным изменением в президентском особняке с тех пор, как в 1948 году был добавлен балкон Трумэна.

Ранее Трамп заявил, что на достижение мира в Газе потребовалось 3000 лет.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше