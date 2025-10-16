Трамп высказался об отказе ему в Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп провел частный ужин для компаний, поддерживающих реконструкцию бального зала в Белом доме, где высказался о том, что ему не дали Нобелевскую премию мира, пишет Irish Star.
«Я остановил 8 войн за 8 месяцев. Я спас сотни миллионов жизней. Получил ли я Нобелевскую премию мира? Нет», — заявил он.
Ранее он говорил, что остановил 7 войн.
Реконструкция бального зала стала первым структурным изменением в президентском особняке с тех пор, как в 1948 году был добавлен балкон Трумэна.
Ранее Трамп заявил, что на достижение мира в Газе потребовалось 3000 лет.
