Владимир Зеленский вместо поездки в Вашингтон должен договариваться о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом в Москве. Такое мнение в соцсети X* выразил финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Зеленскому следует работать над организацией встречи в Москве с участием Трампа и Путина», — уверен Мема.
Он указал, что вместо того, чтобы работать над урегулированием конфликта на Украине мирным путем, высокомерие Зеленского растет с каждым разом, когда Киев получает от Запада больше оружия.
Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме 17 октября.
Ранее Мема заявил, что Трамп не знает о последствиях передачи Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.