Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мема посоветовал Зеленскому вместо визита в США договариваться с Путиным

Финский политик призвал Зеленского работать над организацией встречи с Путиным и Трампом в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский вместо поездки в Вашингтон должен договариваться о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом в Москве. Такое мнение в соцсети X* выразил финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Зеленскому следует работать над организацией встречи в Москве с участием Трампа и Путина», — уверен Мема.

Он указал, что вместо того, чтобы работать над урегулированием конфликта на Украине мирным путем, высокомерие Зеленского растет с каждым разом, когда Киев получает от Запада больше оружия.

Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме 17 октября.

Ранее Мема заявил, что Трамп не знает о последствиях передачи Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше