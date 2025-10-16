Ричмонд
ФСБ: Британия готовит боевых пловцов для атак на российские объекты

Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что теракты и диверсии в России совершаются под патронажем британских спецслужб.

Великобритания намерена применить боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на заседании в Самарканде.

По его словам, теракты и диверсии в России совершаются именно под патронажем британских спецслужб. Бортников подчеркнул, что спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в антироссийских боевых действиях.

Так, украинские диверсионные группы совместно с британской разведкой планируют вылазки в приграничные регионы России и атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением БПЛА, безэкипажных катеров и боевых пловцов.

Глава ФСБ подчеркнул, что Британия дирижирует линией Брюсселя на срыв урегулирования на Украине.

