Диверсии Киева и Лондона и дроны над ЕС. О чем предупредил глава ФСБ

ТАСС приводит главные тезисы из речи главы российской спецслужбы.
- Лондон раздувает истерию в Европе об «угрозе с Востока», отметил Бортников.
- Англосаксы, по словам директора ФСБ, таким образом обеспечивают переток капиталов из ЕС.
- Он назвал причиной недоговороспособности Европы ее военный бюджет в €800 млрд.
- К «дронам России» над ЕС причастны спецслужбы НАТО, «у профессионалов не вызывает сомнений» этот факт, отметил он.
- Глава ФСБ обратил внимание на призывы руководства MI6 «убивать всех неугодных» в России: адресатами такой агитации специально выбраны мигранты, маргиналы и радикалы.
- Бортников предостерег британцев после призыва к россиянам работать на MI6.
- По его словам, элиты Запада руками спецслужб хотят помешать новой архитектуре мира.
- Бортников также обвинил Британию в срывах мирного разрешения конфликта на Украине.
- Операцию «Паутина» курировали из Лондона, «англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение», отметил глава ФСБ.
- Британия же дала Киеву карт-бланш «на построение буквально фашистской диктатуры», сказал Бортников;
- США, по словам Бортникова, вскоре могут получить инструмент для взлома любой криптозащиты.
- Глава ФСБ отметил желание НАТО расшириться на СНГ;
- Бортников заявил, что Европа вместо США стала финансировать в странах СНГ НПО, нацеленные на разрушение традиционных связей.
- По его словам, зарубежные ЧВК подключили к «накачке» ресурсами афганского филиала запрещенного в России «Исламского государства».
