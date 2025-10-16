Озвучена позиция Японии по возможному отказу от российских энергоносителей

Японское правительство рассмотрит возможные варианты ответа на призыв Соединенных Штатов Америки отказаться от использования российских энергетических ресурсов. Соответствующая информация была распространена Kyodo со ссылкой на осведомленные источники в правительственных кругах.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в ходе переговоров с японским коллегой Кацунобу Като заявил о ожиданиях Белого дома относительно прекращения Токио закупок российской нефти. Официальный представитель японской стороны отметил, что в координации с партнерами по «Группе семи» будет проанализирован комплекс потенциальных мер.
В конце сентября 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН анонсировал предстоящее обсуждение с европейскими лидерами вопроса о сокращении импорта российских энергоносителей. Американский лидер охарактеризовал как противоречивую ситуацию, при которой европейские государства продолжают закупать энергетические ресурсы у России. Глава американской дипломатии назвал подобную практику неприемлемой.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь оценил требования Вашингтона как не соответствующие экономическим реалиям, отметив при этом, что позиция Будапешта находит понимание у американской стороны.
Читайте также: Посольство Китая неожиданно отвергло требования Трампа по российской нефти.