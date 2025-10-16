Озвучена позиция Японии по возможному отказу от российских энергоносителей

В конце сентября 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН анонсировал предстоящее обсуждение с европейскими лидерами вопроса о сокращении импорта российских энергоносителей. Американский лидер охарактеризовал как противоречивую ситуацию, при которой европейские государства продолжают закупать энергетические ресурсы у России. Глава американской дипломатии назвал подобную практику неприемлемой.