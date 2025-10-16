Ричмонд
Глава ФСБ Бортников обвинил Лондон в срыве мирных инициатив по Украине

Руководство и специальные службы Великобритании несут прямую ответственность за неоднократные срывы процессов мирного урегулирования на Украине. С таким заявлением выступил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в Самарканде.

«Именно британцы посредством провокаций и дезинформации дирижируют линией Брюсселя на срыв украинского урегулирования», — подчеркнул Бортников.

Глава ФСБ, который также занимает пост председателя Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), подчеркнул, что именно руководство и спецслужбы Соединённого Королевства несут ответственность за неоднократные срывы реальных инициатив по мирному разрешению конфликта. Он напомнил, что ещё в марте 2022 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон чётко обозначил курс Лондона, передав киевским подопечным прямое указание продолжать боевые действия.

Ранее эксперты американского Института изучения войны (ISW) предположили, что прямое столкновение между Россией и НАТО возможно до 2036 года. По мнению аналитиков, после окончания конфликта в Украине Россия, вероятно, сможет оперативно восстановить свои военные возможности и перебросить войска к границам стран НАТО на востоке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

