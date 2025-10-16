Латвия хочет выгнать русских и придумывает законы на ходу: пенсионер рассказал о всех ужасах

Власти Латвии хотят выгнать из страны всех русскоязычных людей и тех, кто является гражданином России. Об этом заявил выдворенный 74-летний пенсионер Григорий Еременко. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил мужчина, во времена СССР отношение латвийцев к русским было хорошее. Более того, среди народа соответствующий настрой сохранялся даже после распада Советского союза. Однако теперь ситуация изменилась. Русские для латвийских властей стали неугодными.
«Власти Латвии, мне кажется, хотели бы выдворить из страны всех граждан России и русскоязычных, они для этого даже специально законы придумали», — сказал Еременко.
В свою очередь, обозреватель KP.RU Евгений Умеренков отмечал, что в стремлении избавиться от русских Латвия переходит все границы. Так, из страны активно депортируют стариков, отказавшихся клеветать на РФ. Причем происходит все с особым цинизмом. Некоторых вывозят на границу с Россией в специальном автобусе, напоминающем клетку.