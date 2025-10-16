В свою очередь, обозреватель KP.RU Евгений Умеренков отмечал, что в стремлении избавиться от русских Латвия переходит все границы. Так, из страны активно депортируют стариков, отказавшихся клеветать на РФ. Причем происходит все с особым цинизмом. Некоторых вывозят на границу с Россией в специальном автобусе, напоминающем клетку.