Бортников: спецподразделения британской армии участвуют в боях против РФ

Спецназ британской армии SAS принимает непосредственное участие в боевых действиях против России, заявил директор ФСБ РФ, руководитель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
«Спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) прямо участвуют в боевых действиях», — отметил Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде в четверг.
Ранее на посвященным Украине мероприятии в Лондоне бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Евросоюз немедленно ввести войска на Украину.
Узнать больше по теме
Александр Бортников: биография главы ФСБ и того, кто много лет противостоит терроризму
Для существования любого государства необходимо множество служб. И если от вторжения вражеских войск Россию защищают армия и флот, то с опасными преступниками и террористами внутри вопрос обстоит иначе. Александр Бортников возглавляет Федеральную службу безопасности уже более 15 лет. Собрали главное из его биографии на пути к столь важному и высокому посту.Читать дальше