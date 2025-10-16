Токаев принял председателя правления «Казатомпром»

«Глава государства принял председателя правления АО “НАК “Казатомпром” Меиржана Юсупова. Президент заслушал отчет об итогах деятельности компании за девять месяцев 2025 года”, — говорится в сообщении.
Юсупов рассказал о текущей ситуации на мировом рынке урана, ключевых тенденциях в атомной энергетике и планах компании по укреплению позиций Казахстана в глобальной атомной отрасли.
Также он отметил, что развитие технологий искусственного интеллекта и увеличение энергопотребления дата-центров приведут к стабильному росту спроса на уран.
По прогнозам, после 2030 года, на фоне ускоренного строительства новых атомных реакторов, на мировом рынке может возникнуть структурный дефицит урана.
«Доложил, что в рамках реализации его Послания “Казатомпром” ведет системную работу по геологоразведке и увеличению минерально-сырьевой базы страны. В частности, в 2025 году начаты работы на двух новых участках. В целом, осуществляется геологоразведка на шести участках общей площадью более 1 тыс. кв. км. Компания планирует развитие таких направлений, как производство редких и редкоземельных металлов, научно-исследовательская деятельность, внедрение технологий искусственного интеллекта. Рыночная капитализация “Казатомпрома” в сентябре 2025 года достигла исторического максимума — более $14 млрд, стоимость акций компании выросла более чем в 4,5 раза с момента выхода на IPO», — отметили в Акорде.
Президент поручил принять меры по дальнейшему развитию ресурсной базы, укреплению международного сотрудничества и усилению участия компании в реализации социально значимых проектов.