Бортников обвинил НАТО в провокациях с «российскими дронами» над ЕС

Ранее сообщалось, что Польша планирует внести изменения в закон о размещении вооружённых сил за границей, что позволит сбивать российские дроны над Украиной без согласования с НАТО и ЕС. Также комиссия по расследованию «российского влияния» критиковала такие изменения, указывая на их негативное влияние на оперативность реагирования, однако правящая коалиция решила снять эти ограничения, предоставив военным больше свободы действий.