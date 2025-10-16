На территории Украины действует более 120 колл-центров, нацеленных на вовлечение подростков и пенсионеров в РФ в терроризм. Эти колл-центры курируют СБУ и ГУР. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
Глава ведомства отметил, что руководство МИ-6, СБУ и ГУР призывают «убивать» всех неугодных в России в рамках так называемой «партизанской войны».
Эти призывы, отметил Бортников, адресованы мигрантам, радикально настроенным гражданам, маргиналам, наркозависимым и гражданам с психическими заболеваниями.
На этом же мероприятии Бортников назвал Британию ответственной за срывы мирного разрешения конфликта на Украине.
Говоря об антироссийской истерии в Европе по поводу якобы существующей угрозы с Востока, Бортников отметил, что она намеренно раздувается Лондоном. По его словам, эту кампанию проводит возглавляемая британцами «партия войны».