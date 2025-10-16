Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ разоблачила планы Ми-6 о подготовке боевых пловцов к атакам на российские объекты

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, выступая на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Самарканде, озвучил информацию о готовящихся Великобританией диверсионных операциях против критической инфраструктуры Российской Федерации.

Источник: Life.ru

По утверждению главы ФСБ, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что британские разведывательные структуры активно координируют террористическую деятельность на территории России.

«Совместно с МИ-6 планируют вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов», — заявил он.

Вместе с этим Бортников заявил о подготовке диверсий на газопроводе «Турецкий поток» со стороны британских и украинских спецслужб. Напомним, «Турецкий поток» — это крупный международный газопровод, предназначенный для транспортировки природного газа из России в Турцию и далее в Южную Европу. Газопровод начинается на берегу России (Анапа) и пролегает по дну Чёрного моря до побережья Турции (у села Кыйыкёй).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Бортников: биография главы ФСБ и того, кто много лет противостоит терроризму
Для существования любого государства необходимо множество служб. И если от вторжения вражеских войск Россию защищают армия и флот, то с опасными преступниками и террористами внутри вопрос обстоит иначе. Александр Бортников возглавляет Федеральную службу безопасности уже более 15 лет. Собрали главное из его биографии на пути к столь важному и высокому посту.
Читать дальше