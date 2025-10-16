Владимир Путин внес на ратификацию договор о сотрудничестве с Венесуэлой

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу договор о стратегическом партнерстве с Боливарианской Республикой Венесуэла. Соответствующий документ был размещен в электронной базе данных.
«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», — говорится в тексте.
Документ устанавливает правовые рамки для взаимодействия и сотрудничества между двумя странами в ключевых областях. Речь идет о партнерстве в политической и экономической сферах, включая такие направления, как энергетика, добыча полезных ископаемых, транспорт и связь. Отдельно договор регулирует сотрудничество в области безопасности, а также совместные действия по противодействию терроризму и экстремизму.
Прежде сообщалось, что Россия и Венесуэла создадут совместную рабочую группу для противодействия санкциям. Об этом сообщил замминистра антисанкционной политики Венесуэлы Уильям Кастильо.