Владимир Путин внес на ратификацию договор о сотрудничестве с Венесуэлой

Договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой охватывает сотрудничество от энергетики до безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу договор о стратегическом партнерстве с Боливарианской Республикой Венесуэла. Соответствующий документ был размещен в электронной базе данных.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», — говорится в тексте.

Документ устанавливает правовые рамки для взаимодействия и сотрудничества между двумя странами в ключевых областях. Речь идет о партнерстве в политической и экономической сферах, включая такие направления, как энергетика, добыча полезных ископаемых, транспорт и связь. Отдельно договор регулирует сотрудничество в области безопасности, а также совместные действия по противодействию терроризму и экстремизму.

Прежде сообщалось, что Россия и Венесуэла создадут совместную рабочую группу для противодействия санкциям. Об этом сообщил замминистра антисанкционной политики Венесуэлы Уильям Кастильо.