Владимир Путин внес на ратификацию договор о сотрудничестве с Венесуэлой

Документ устанавливает правовые рамки для взаимодействия и сотрудничества между двумя странами в ключевых областях. Речь идет о партнерстве в политической и экономической сферах, включая такие направления, как энергетика, добыча полезных ископаемых, транспорт и связь. Отдельно договор регулирует сотрудничество в области безопасности, а также совместные действия по противодействию терроризму и экстремизму.