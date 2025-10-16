Ричмонд
Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Венесуэлой

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Ратификация позволит укрепить отношения между странами.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМадуро подписал договор о стратегическом партнерстве с Россией.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», — следует из текста федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ратификация позволит укрепить двусторонние отношения и реализовать совместные проекты в экономической, энергетической и оборонной сферах.

Соглашение предполагает создание координационных механизмов для развития торгово-экономических связей, а также обмен технологиями и совместную работу по вопросам безопасности. В документе подчеркивается, что стороны намерены проводить регулярные консультации на высшем уровне и активизировать инвестиционное сотрудничество. Ожидается, что договор обеспечит дополнительные гарантии для российских и венесуэльских компаний, работающих на территориях двух государств.

Ранее, 7 октября 2025 года, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал закон о ратификации аналогичного договора с Россией, подчеркнув символичность даты — дня рождения Владимира Путина. Усиление сотрудничества между странами началось после обострения отношений Венесуэлы с США и стало ответом на внешнее давление, что позволило укрепить стратегические связи между Москвой и Каракасом.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше