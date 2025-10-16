Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Венесуэлой

Соглашение предполагает создание координационных механизмов для развития торгово-экономических связей, а также обмен технологиями и совместную работу по вопросам безопасности. В документе подчеркивается, что стороны намерены проводить регулярные консультации на высшем уровне и активизировать инвестиционное сотрудничество. Ожидается, что договор обеспечит дополнительные гарантии для российских и венесуэльских компаний, работающих на территориях двух государств.