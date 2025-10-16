Операция «Паутина» в России проводилась под непосредственным кураторством британской разведки, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на заседании в Самарканде.
По его словам, есть достоверные данные, что теракты и диверсии в России совершаются под патронажем британских спецслужб. Так, накануне переговоров Украины и России в Стамбуле 2 июня 2025 года под непосредственным кураторством британской разведки была проведена операция СБУ «Паутина», заявил Бортников. Впоследствии Лондон обеспечил ее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивые сведения о якобы огромном нанесенном ущербе России и исключительно украинском «авторстве» диверсии.
Глава ФСБ РФ также заявил, что Великобритания и Украина готовят диверсии против газопровода «Турецкий поток». Также, по его словам, Лондон собирается применить боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России.