Появились сообщения о занятии бойцами РФ части Новониколаевки у Гуляйполя

В Запорожской области российские бойцы заняли часть села Новониколаевка под Гуляйполем, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, военнослужащие РФ продвинулись на территории села в ходе ожесточенных боев при поддержке артиллерии и авиации.
Сообщается об отходе находящихся в населенном пункте украинских боевиков на резервные рубежи.
Появилась также информация о продвижении российских войск в районе расположенного в нескольких километрах от Новониколаевки села Охотничье и расширении ими контроля над лесополосами в окрестностях этого населенного пункта.
Ранее стало известно о занятии российскими военными большей части запорожского села Приморское.