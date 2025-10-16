Ричмонд
Появились сообщения о занятии бойцами РФ части Новониколаевки у Гуляйполя

По информации источников, находящиеся в селе военнослужащие противника отходят на резервные рубежи.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские бойцы заняли часть села Новониколаевка под Гуляйполем, сообщают военные Telegram-каналы.

По данным источников, военнослужащие РФ продвинулись на территории села в ходе ожесточенных боев при поддержке артиллерии и авиации.

Сообщается об отходе находящихся в населенном пункте украинских боевиков на резервные рубежи.

Появилась также информация о продвижении российских войск в районе расположенного в нескольких километрах от Новониколаевки села Охотничье и расширении ими контроля над лесополосами в окрестностях этого населенного пункта.

Ранее стало известно о занятии российскими военными большей части запорожского села Приморское.