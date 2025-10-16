ФСБ не сомневается в причастности НАТО к инцидентам с беспилотниками в ЕС

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что специалисты уверены в причастности спецслужб стран НАТО к инцидентам с беспилотниками над территориями стран Евросоюза.
В ходе 57-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде Бортников отметил, что Великобритания активно подталкивает Европу к подготовке к вооружённому конфликту с Россией. Британская сторона стремится создать европейскую коалицию и организовать отправку войск на Украину, а также продвигает идею создания там «бесполётной зоны».
«На фоне этих приготовлений весьма кстати произошли неожиданные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений, что к этим событиям причастны спецслужбы НАТО, особенно после того, как провокации с дронами были связаны с так называемым теневым флотом России», — заявил Бортников.
Ранее сообщалось, что в Польше был обнаружен последний беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Западная разведка назвала инцидент с БПЛА несчастным случаем.