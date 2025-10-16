Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ не сомневается в причастности НАТО к инцидентам с беспилотниками в ЕС

Причастность к инцидентам натовских спецслужб не вызывает сомнений, отметил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Источник: Аргументы и факты

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что специалисты уверены в причастности спецслужб стран НАТО к инцидентам с беспилотниками над территориями стран Евросоюза.

В ходе 57-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде Бортников отметил, что Великобритания активно подталкивает Европу к подготовке к вооружённому конфликту с Россией. Британская сторона стремится создать европейскую коалицию и организовать отправку войск на Украину, а также продвигает идею создания там «бесполётной зоны».

«На фоне этих приготовлений весьма кстати произошли неожиданные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений, что к этим событиям причастны спецслужбы НАТО, особенно после того, как провокации с дронами были связаны с так называемым теневым флотом России», — заявил Бортников.

Ранее сообщалось, что в Польше был обнаружен последний беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Западная разведка назвала инцидент с БПЛА несчастным случаем.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше