Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Документ размещен в электронной базе ГД.

Источник: AP 2024

Договор был подписан 7 мая во время визита в Москву президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно документу, Россия и Венесуэла выступают против принудительных односторонних санкций. Договор также расширяет сотрудничество между двумя странами в политической, экономической и оборонной сферах, включая энергетику, добычу полезных ископаемых и борьбу с терроризмом. Парламент Венесуэлы одобрил договор в сентябре.

Вчера Владимир Путин назначил Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами ФС вопроса о партнерстве между Россией и Венесуэлой.

