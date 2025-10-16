Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Договор был подписан 7 мая во время визита в Москву президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно документу, Россия и Венесуэла выступают против принудительных односторонних санкций. Договор также расширяет сотрудничество между двумя странами в политической, экономической и оборонной сферах, включая энергетику, добычу полезных ископаемых и борьбу с терроризмом. Парламент Венесуэлы одобрил договор в сентябре.