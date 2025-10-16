Стало известно о планах диверсий Лондона и Киева на газопроводе «Турецкий поток»

Спецслужбы Великобритании и Украины осуществляют подготовку диверсий на магистральном газопроводе «Турецкий поток». Соответствующее заявление сделал директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на оперативном совещании с руководителями спецслужб государств СНГ.
По информации главы ведомства, британские инструкторы из спецподразделения SAS и разведки МИ-6 разработали план серии атак беспилотных летательных аппаратов по административным зданиям и инфраструктурным объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в числе акционеров которого значатся компании Российской Федерации, Казахстана и Соединенных Штатов.
Газотранспортная система «Турецкий поток» представляет собой подводный маршрут поставок российского природного газа в Турцию и государства Юго-Восточной Европы. Конструктивно объект состоит из двух ниток протяженностью 1100 километров, причем 930 километров проложены по черноморскому дну. Пропускная способность каждой линии достигает 15,75 миллиарда кубометров газа в год, формируя совокупный годовой объем транспортировки в 31,5 миллиарда кубометров.
С января 2025 года данная магистраль превратилась в единственный функционирующий маршрут поставок российского газа в европейском направлении, что подтверждает ее стратегическую значимость. Ранее Министерство обороны России сообщало о попытке ВСУ нанести удар по компрессорной станции «Русская», обеспечивающей работу трубопровода. Атака с применением беспилотников была нейтрализована силами противовоздушной обороны, а обломки летательных аппаратов причинили незначительные повреждения сооружениям и оборудованию.
