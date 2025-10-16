Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Ранее, 6 октября, Минобороны РФ сообщило о торжественном открытии российско-индийских учений «Индра-2025» на полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан. По информации ведомства, в церемонии приняли участие руководитель учений от России генерал-майор Андрей Козлов, командующий дивизией «Гандив» генерал-майор Санджая Чандра Кандпала, а также военнослужащие подразделений обеих стран.