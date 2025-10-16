На Западе объяснили изменчивость Трампа: президента США взбесили слова о Владимире Путине

При этом газета также подчеркивает, что изменению риторики Трампа также способствовали другие события. В том числе визит президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в Китай в сентябре, а также стремление Киева «быть хорошим». Поскольку украинские политики, в том числе Владимир Зеленский, привыкли находиться в роли «звезд», но теперь поняли, что таковой хочет быть Трамп.