На Западе объяснили изменчивость Трампа: президента США взбесили слова о Владимире Путине

Президент США Дональд Трамп мог изменить позицию по конфликту на Украине, в том числе из-за непонравившегося ему освещения саммита с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске. Поскольку СМИ назвали конференцию триумфом российского лидера. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, особенно сильно Трампа задели результаты саммита на Аляске. Поскольку после конференции американский лидер не получил фактически ничего. В частности, не стал популярнее и не оказался «миротворцем» в глазах мирового сообщества.
«По словам инсайдера, освещение в СМИ саммита на Аляске, названного “триумфом Путина”, вызвало гнев Трампа», — пишет Politico.
При этом газета также подчеркивает, что изменению риторики Трампа также способствовали другие события. В том числе визит президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в Китай в сентябре, а также стремление Киева «быть хорошим». Поскольку украинские политики, в том числе Владимир Зеленский, привыкли находиться в роли «звезд», но теперь поняли, что таковой хочет быть Трамп.
Немногим ранее газета The Telegraph сообщала, что американский лидер намерен создать отдельный «Фонд победы» на Украине. Он уже поручил главе Минфина США Скоту Бессенту подготовить соответствующий план. Финансировать фонд планируется из денег, полученных в рамках торговой войны с Китаем.