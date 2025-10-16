Екатеринбургский депутат предложил отправлять подростков-хулиганов в СИЗО

«Мы приводили трудных подростков в СИЗО. После этого весь класс менял свое мышление и переставал мыслить стереотипами. Некоторые из ребят даже отличниками впоследствии становились», — приводит слова депутата КП-Екатеринбург.
Игорь Володин продолжительное время проработал в правоохранительных органах. Он считает, что в современных школах недостаточно просвещают детей в области права, отчего школьники могут не понимать последствий некоторых своих действий.
Депутат заявил, что детям необходимо подробно объяснять законы, особенно тем, у кого есть проблемы с поведением. Тогда поймут, какие возможны последствия от участия в потасовках и драках. Школьники благодаря этому станут более дисциплинированными.
Также Володин видит нелишним повысить зарплату силовикам, чтобы они оставались на службе и продолжали бороться с подростковой преступностью, а не уходили работать на гражданку.
Кроме того, он подчеркнул, что необходима комплексная профилактика подростковой преступности. Вовлеченность родителей, благоприятная школьная среда и дополнительные занятия могут привести к позитивному результату.
Одно из решений видится в том, чтобы сделать больше доступных подростковых секций и кружков. Например, по информационным технологиям. Это сейчас наиболее востребовано, а также займет время у подростков, что им просто некогда будет хулиганить, считает Игорь Володин.
Штрафовать же родителей хулиганов для перевоспитания молодежи не очень эффективно. Лучше вместо этого привить трудным подросткам финансовую грамотность, объяснить как формируется семейный бюджет. Школа же должна учить ребенка разумно тратить деньги, что им необходимо пригодиться во взрослой жизни.
