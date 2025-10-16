Ричмонд
Губернатор Самарской области провел заседание штаба по содействию ВС РФ

В Самарской области обсудили содействие Вооруженным Силам страны.

Источник: Комсомольская правда

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание по оказанию содействия ВС РФ. В нем приняли участие члены регионального правительства, главы городов и районов, а также представители правоохранительных органов.

— Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших коллег, глав муниципальных образований, которые по прошествии девяти месяцев текущего года оказали наибольшую поддержку Вооруженным Силам РФ, — отметил губернатор.

В частности, глава региона поблагодарил руководителей Кинельского, Красноярского, Нефтегорского, Большечерниговского, Шигонского и Богатовского районов и сотрудников полиции, прокуратуры и следственного комитета. Кроме того, Вячеслав Федорищев поручил подготовить представление к поощрению команд муниципалитетов и правоохранительных ведомств.