В администрации Иркутска состоялась встреча с официальной делегацией из города Цзиси (КНР)

«Для Иркутска отношения с Китаем всегда занимали особое место. Более 30 лет побратимом столицы Прибайкалья является город Шэньян. В этом году мы подписали соглашения о сотрудничестве с Нинбо и Маньчжурией. Взаимодействуем с городами Шэньчжэнь, Харбин и Хулунбуир. Убеждена, что торгово-экономические и дружеские отношения между Цзиси и столицей Прибайкалья будут успешно развиваться, принесут пользу нашим муниципалитетам», — подчеркнула Ольга Мартихаева.