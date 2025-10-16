В администрации Иркутска состоялась встреча с официальной делегацией из города Цзиси (КНР)

На мероприятии обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики и торговли.
Китайскую сторону представляли председатель Народного политического консультативного совета города Цзиси Чжэн Еянь, руководители комитетов и специалисты канцелярии иностранных дел Правительства Цзиси. Также во встрече приняли участие руководитель территориального органа — представитель МИД России в Иркутске Алексей Котельников и исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Иркутске Сунь Чуаньцзян.
Гостям рассказали о том, что Иркутск является крупным транспортно-логистическим, промышленным, энергетическим, культурным, научно-образовательным и туристическим центром Восточной Сибири.
«Для Иркутска отношения с Китаем всегда занимали особое место. Более 30 лет побратимом столицы Прибайкалья является город Шэньян. В этом году мы подписали соглашения о сотрудничестве с Нинбо и Маньчжурией. Взаимодействуем с городами Шэньчжэнь, Харбин и Хулунбуир. Убеждена, что торгово-экономические и дружеские отношения между Цзиси и столицей Прибайкалья будут успешно развиваться, принесут пользу нашим муниципалитетам», — подчеркнула Ольга Мартихаева.
Она отметила, что в администрации Иркутска создана рабочая группа по вопросам экономического сотрудничества с городами-партнерами Китайской Народной Республики. Ее участники готовы обмениваться полезными практиками.
«Наши страны — добрые соседи, связанные общей границей, а также верные друзья, поддерживающие друг друга, и надежные партнеры. Мы придаем большое значение укреплению дружественных отношений с Россией, особенно с такими важными городами, как Иркутск. Я уверена, что эта встреча откроет дверь для взаимодействия между нами. Мы совместно проложим новый путь взаимовыгодного развития», — сказала госпожа Чжэн Еянь.
Китайская сторона предложила разработать механизм регулярных обменов официальными делегациями, выразила заинтересованность в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также в совместной деятельности в области культуры, образования, спорта, туризма.
По итогам мероприятия стороны договорились о продолжении рабочего диалога по всем направлениям, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.