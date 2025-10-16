Ричмонд
В администрации Иркутска состоялась встреча с официальной делегацией из города Цзиси (КНР)

Иркутск, НИА-Байкал — В мэрии областного центра прошла рабочая встреча исполняющей обязанности заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию Ольги Мартихаевой с официальной делегацией из города Цзиси (Китайская Народная Республика).

На мероприятии обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики и торговли.

Китайскую сторону представляли председатель Народного политического консультативного совета города Цзиси Чжэн Еянь, руководители комитетов и специалисты канцелярии иностранных дел Правительства Цзиси. Также во встрече приняли участие руководитель территориального органа — представитель МИД России в Иркутске Алексей Котельников и исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Иркутске Сунь Чуаньцзян.

Гостям рассказали о том, что Иркутск является крупным транспортно-логистическим, промышленным, энергетическим, культурным, научно-образовательным и туристическим центром Восточной Сибири.

«Для Иркутска отношения с Китаем всегда занимали особое место. Более 30 лет побратимом столицы Прибайкалья является город Шэньян. В этом году мы подписали соглашения о сотрудничестве с Нинбо и Маньчжурией. Взаимодействуем с городами Шэньчжэнь, Харбин и Хулунбуир. Убеждена, что торгово-экономические и дружеские отношения между Цзиси и столицей Прибайкалья будут успешно развиваться, принесут пользу нашим муниципалитетам», — подчеркнула Ольга Мартихаева.

Она отметила, что в администрации Иркутска создана рабочая группа по вопросам экономического сотрудничества с городами-партнерами Китайской Народной Республики. Ее участники готовы обмениваться полезными практиками.

«Наши страны — добрые соседи, связанные общей границей, а также верные друзья, поддерживающие друг друга, и надежные партнеры. Мы придаем большое значение укреплению дружественных отношений с Россией, особенно с такими важными городами, как Иркутск. Я уверена, что эта встреча откроет дверь для взаимодействия между нами. Мы совместно проложим новый путь взаимовыгодного развития», — сказала госпожа Чжэн Еянь.

Китайская сторона предложила разработать механизм регулярных обменов официальными делегациями, выразила заинтересованность в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также в совместной деятельности в области культуры, образования, спорта, туризма.

По итогам мероприятия стороны договорились о продолжении рабочего диалога по всем направлениям, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.