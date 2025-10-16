Первых хабаровских призывников 2025 года отправили на службу

Кроме того, новобранцы получили персональные электронные карты. В них содержатся данные о биографии, результатах медосмотра и профессионального тестирования, а также банковские реквизиты и иная служебная информация, которая будет дополняться в ходе службы. Все призывники направлены в соединения Восточного военного округа, где пройдут курс молодого бойца и приступят к выполнению обязанностей по военной специальности.