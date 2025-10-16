Первых хабаровских призывников 2025 года отправили на службу

В Хабаровском крае состоялась первая отправка призывников в рамках осеннего призыва 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В первый день со сборного пункта отправились около двадцати молодых людей, которые будут проходить службу в соединениях и воинских частях округа, расположенных на территории региона. Перед отправкой все призывники прошли медицинское обследование и профессионально-психологический отбор в районных военкоматах.
«После зачисления в команды каждому новобранцу выдали комплект полевого обмундирования, армейский несессер с предметами личной гигиены, сухой паёк, воду и банковскую карту для начисления денежного довольствия», — отметили в пресс-службе окружного штаба.
Кроме того, новобранцы получили персональные электронные карты. В них содержатся данные о биографии, результатах медосмотра и профессионального тестирования, а также банковские реквизиты и иная служебная информация, которая будет дополняться в ходе службы. Все призывники направлены в соединения Восточного военного округа, где пройдут курс молодого бойца и приступят к выполнению обязанностей по военной специальности.
В ходе осеннего призыва из Хабаровского края в армию планируется направить более девятисот человек. Большинство из них продолжат службу в воинских частях Дальнего Востока.