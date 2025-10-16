Ричмонд
Губернатор Травников признался, что три года не ездил в новосибирском метро

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совершил поездку на новом поезде модели «Ермак» в новосибирском метро. Как признался глава региона, он не пользовался метро последние три года, и новое путешествие стало для него настоящим открытием.

Источник: РИА "Новости"

Во время поездки Травников отметил значительные изменения в качестве обслуживания. Он подчеркнул, что современные вагоны «Ермак» значительно отличаются от старых составов: «Поезд не трясется, не качается и не шумит», — отметил губернатор, добавив, что новые технологии сделали поездку более комфортной.

Травников также выразил надежду, что внедрение новых поездов и обновление подвижного состава в целом способствуют улучшению транспортной инфраструктуры города и повышению качества жизни для новосибирцев.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирское метро запустил коллекционную серию жетонов на станции «Спортивная».