Лукашенко проведет большое совещание с 35 чиновниками по экономике на 2026 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет большое совещание по прогнозам в экономике Беларуси, бюджету и кредитно-денежной политике на 2026 год, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 16 октября белорусским лидером будет проведено большое совещание по проектам прогнозных документов на 2026 год. Отмечается, что в совещании будут участвовать 35 чиновников, а обсуждение будет серьезным. Также будет озвучено, чего ждет Александр Лукашенко от правительства.
Показали документы на рабочем столе Лукашенко к совещанию. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
К слову, перед совещанием показали пласт документов — две увесистые папки с бумагами на столе белорусского президента. К совещанию для белорусского лидера подготовили дополнительные материалы о проектах прогнозных документов на 2026-й в нескольких частях.
— Экономика, бюджет, денежно-кредитная политика. Как планируем 2026 год, — проанонсировал темы совещания телеграм-канал «Пул Первого».