В Пентагоне начались споры по поставкам Tomahawk Киеву

Сообщается, что темпы расходования ракет Пентагоном превышают объемы их закупки. «Именно об этом, вероятно, сейчас спорят в Пентагоне», — цитирует «Лента.ру» бывшего заместителя помощника главы Минобороны США Джима Таунсенда.
Известно, что с 2022 года США приобрели 202 ракеты «Томагавк», а с начала 2024 года при атаках на хуситов и иранские ядерные объекты израсходованы не менее 124. Таунсенд отметил, что не исключено применение этих крылатых ракет при атаках на Венесуэлу.
Как полагает эксперт, даже при положительном решении о передаче «Томагавков» Украина получит лишь небольшое количество этих ракет. В связи с этим Зеленскому потребуется крайне взвешенно подходить к вопросу их использования.
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники, решение о передаче «Томагавков» Украине Трамп примет только в ситуации «полного тупика» в диалоге с Россией. Дополнительным условием станет оплата европейскими странами доставки американского оружия, однако вопрос о том, какие именно государства будут платить, остается открытым.