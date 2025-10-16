В Пентагоне начались споры по поставкам Tomahawk Киеву

Известно, что с 2022 года США приобрели 202 ракеты «Томагавк», а с начала 2024 года при атаках на хуситов и иранские ядерные объекты израсходованы не менее 124. Таунсенд отметил, что не исключено применение этих крылатых ракет при атаках на Венесуэлу.