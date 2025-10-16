Ричмонд
Лукашенко об инфляции: людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует держать на контроле инфляционные процессы. Об этом он заявил на совещании о проектах прогнозных документов на предстоящий год, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Важнейший вопрос — контроль инфляции. Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен!» — подчеркнул глава государства.

Нацбанк совместно с правительством предлагает ее на уровне до 7%. «Значит, надо будет прописать там “до”, — отметил он.

Александр Лукашенко рассказал, что недавно «допрашивал» первого вице-премьера Николая Снопкова в том числе по вопросам ценообразования. «Вы мне докладывали. Вы за это несете персональную ответственность. Мы еще поговорим на эту тему. Нам не надо, как тут некоторые пишут, сдерживать рост цен, еще чего-то. Нужно справедливое ценообразование, чтобы люди могли купить необходимое», — напомнил Президент.

