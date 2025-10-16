Лукашенко об инфляции: людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен

Александр Лукашенко рассказал, что недавно «допрашивал» первого вице-премьера Николая Снопкова в том числе по вопросам ценообразования. «Вы мне докладывали. Вы за это несете персональную ответственность. Мы еще поговорим на эту тему. Нам не надо, как тут некоторые пишут, сдерживать рост цен, еще чего-то. Нужно справедливое ценообразование, чтобы люди могли купить необходимое», — напомнил Президент.