Рустам Минниханов встретился со студентами МГИМО из Татарстана

«Интересная беседа получилась!» — отметил лидер республики.
Минниханов пожелал учащимся успехов в учебе и дальнейшей работе на благо России.
По информации, опубликованной в Телеграм-канале руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой, в ходе встречи лидер Татарстана рассказал студентам о роли республики в международных форматах, таких как БРИКС, а также о том, как во всем мире узнали про татарский чак-чак.
Минниханов подчеркнул: «Татарстан все знают», отметив узнаваемость региона и его культурные достижения на глобальной арене.