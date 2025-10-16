Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов встретился со студентами МГИМО из Татарстана

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в столицу России встретился со студентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО) из Татарстана. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

«Интересная беседа получилась!» — отметил лидер республики.

Минниханов пожелал учащимся успехов в учебе и дальнейшей работе на благо России.

По информации, опубликованной в Телеграм-канале руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой, в ходе встречи лидер Татарстана рассказал студентам о роли республики в международных форматах, таких как БРИКС, а также о том, как во всем мире узнали про татарский чак-чак.

Минниханов подчеркнул: «Татарстан все знают», отметив узнаваемость региона и его культурные достижения на глобальной арене.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше